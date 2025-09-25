ARCA anunció cambios en la facturación: ¿A qué categorías alcanza?

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso la eliminación de la factura «M», que será reemplazada por los comprobantes clase «A» con la leyenda «Operación Sujeta a Retención». Se trata de una medida que fue establecida mediante la Resolución General 5762/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial, y entrará en vigencia a partir del primero de diciembre.

El organismo explicó que la decisión busca «simplificar y modernizar los procedimientos relacionados con la emisión de comprobantes». En ese sentido, la nueva modalidad de facturación se aplicará en los mismos casos en los que hasta ahora se utilizaban las facturas «M».

Las facturas M eran utilizadas por personas a las que no se les permitía utilizar las facturas A por tener irregularidades fiscales o inconsistencias en sus declaraciones tributarias.

Los contribuyentes que cuenten con habilitación vigente para este tipo de comprobantes serán migrados automáticamente al nuevo esquema, sin necesidad de realizar gestiones adicionales. La numeración y la codificación de las facturas se mantendrán sin cambios, salvo en los casos en que se habilite un nuevo punto de venta.

La resolución incorpora además una opción para quienes soliciten la emisión de facturas clase «A» y cumplan los requisitos, pero no puedan acreditar solvencia patrimonial. En esos casos, los contribuyentes podrán optar por utilizar comprobantes «A» con la leyenda «PAGO EN CBU INFORMADA», que no estarán sujetos a las retenciones previstas en la normativa.

Además, otro de los cambios introducidos apunta a la evaluación del comportamiento fiscal. ARCA implementará una simulación preventiva antes de la revisión cuatrimestral automática, con el objetivo de que los contribuyentes puedan corregir irregularidades de forma anticipada.

Asimismo, quienes regularicen inconsistencias luego de la evaluación definitiva tendrán la posibilidad de solicitar un reproceso de los controles para recuperar la habilitación de comprobantes clase «A».