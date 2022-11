ARA San Juan: fiscal pidió que se revoque el sobreseimiento de Macri

Por presunto espionaje a familiares de víctimas. Raúl Pleé consideró que los sobreseimientos de Macri, Arribas y Majdalani fueron “prematuros” y puso en duda la teoría de las “medidas de seguridad” para el ex presidente.

El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Raúl Pleé reclamó que se reabra la investigación por presunto espionaje ilegal contra familiares de víctimas del ARA San Juan, en la que fue desprocesado y sobreseído el ex presidente Mauricio Macri.

El fiscal sostuvo que “los elementos de prueba hasta el momento producidas sustentan -en grado de probabilidad- la eventual responsabilidad penal de los encartados en los hechos que se les atribuyen”.

Además de Macri, también habían sido desprocesados por la Cámara Federal porteña los ex titulares de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani y un grupo de ex agentes de la central de inteligencia.

Para el fiscal, el sobreseimiento “resulta claramente prematuro”.

Pleé sostuvo que los familiares de víctimas del naufragio que sufrieron las tareas de seguimiento y recopilación de datos eran “un grupo de personas que tan solo se encontraban reunidas para pedir el descubrimiento de la verdad en los hechos que tuvieron como víctimas a familiares directos o allegados”.

Así, refutó la teoría de la Cámara sobre que no se trató de tareas de inteligencia ilegal sino de medidas para preservar la seguridad del entonces presidente Macri.

Para Pleé, la Cámara Federal no demostró “la existencia de evidencias de que la intromisión por parte del organismo de inteligencia obedecía pura y únicamente a cuestiones de seguridad, sea del Presidente de la República o de alguna sede de una fuerza de seguridad”.

El planteo deberá ser resuelto por los jueces del máximo tribunal penal del país Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma.

