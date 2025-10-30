Apresan a una mujer con casi 100 bochitas de cocaína y siete celulares

Agentes del Cuerpo de Operaciones Motorizadas detuvieron este jueves, en la zona sur de Resistencia, a una mujer de 43 años que llevaba consigo casi un centenar de bochitas de cocaína, varios celulares y una importante suma de dinero en efectivo.

El procedimiento se realizó cerca de las 9 , en la avenida Nicaragua al 1500, en el marco del Operativo Lince. Al revisar sus pertenencias, encontraron 82 bochitas de cocaína, siete teléfonos celulares y 27.800 pesos.

Inmediatamente se dio intervención a la División Microtráfico, cuyos peritos realizaron la prueba de campo que confirmó que la sustancia era cocaína, con un peso total de 16 gramos.

La mujer fue trasladada a la Comisaría Séptima por razones de jurisdicción y quedó detenida en una causa por «supuesta infracción a la Ley de Estupefacientes».