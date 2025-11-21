Aprehenden a un hombre por agredir a otro con un cuchillo

Anoche alrededor de las 2 de la madrugada los efectivos acudieron al Centro de Salud de Villa Libertad donde ingresó un hombre de 31 años con heridas de arma blanca. Se entrevistaron con el y les dio detalles de lo ocurrido. Su vecino del barrio Palermo II lo atacó y huyó.

El ciudadano fue trasladado al Hospital Perrando ya que requería una intervención médica más compleja, mientras que los efectivos se dirigieron al lugar del hecho para atrapar al autor.

Tan solo una hora después, con información aportada por los vecinos pudieron aprehender al implicado, lo encontraron en cercanías de su domicilio por la calle San Lorenzo. Se trataba de un hombre de 60 años y en su poder secuestraron el cuchillo utilizado.

La fiscalía interviniente dispuso que el conducido sea notificado de su aprehensión por la causa Supuestas Lesiones con Arma.