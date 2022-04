Apareció una misteriosa criatura “alienígena” en una playa de Australia

La supuesta criatura alienígena no identificada tiene características similares a las de un reptil, con cuatro extremidades y una cola.

Un hombre ha encontrado una supuesta criatura alienígena muerta mientras daba un paseo por una playa de Queensland, en la Sunshine Coast de Australia.

“Esto es como una de esas cosas que ves cuando la gente dice que ha encontrado extraterrestres. Esto es como una de esas cosas que ves cuando la gente dice que ha encontrado extraterrestres”, publicó Alex Tan en su cuenta de Instagram publicando un vídeo de su supuesta criatura alienígena.

Las teorías sobre el supuesto alien encontrado muerto en una playa de Australia

La supuesta criatura alienígena no identificada tiene características similares a las de un reptil, con cuatro extremidades y una cola.

“Sus manos son realmente extrañas. Sólo lo llamo extraterrestre”, dijo Alex Tan, que en un principio pensó que había encontrado una zarigüeya muerta.

La imagen del supuesto alien muerto no tardó en convertirse en viral en las redes sociales desatando un buen número de conjeturas sobre su origen.

La teoría más repetida es que la supuesta criatura alienígena encontrada muerta en la playa podría ser un canguro o un bebé de canguro muerto.

