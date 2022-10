Apareció un raro animal de “pelo” blanco en la playa y desconcertó a todos

La comunidad del noroeste de Oregón, Estados Unidos, se encuentra confundida a partir del hallazgo de los restos de un animal marino en las costas del Pacífico. Los primeros indicios sugieren que se trataría de un “globster”.

La comunidad del noroeste de Oregón, Estados Unidos, se encuentra confundida a partir del hallazgo de los restos de un animal marino en las costas del Pacífico. Los primeros indicios sugieren que se trataría de un “globster”. El misterioso ser tiene el tamaño de un camión y está cubierto de pelo largo y blanco, lo que ha despertado todo tipo de hipótesis entre los vecinos.

El hallazgo ocurrió gracias a una pareja que paseaba por la playa de la ciudad de Florence, cuando se encontró con la inusual escena. Uno de ellos grabó el momento, que se viralizó en las redes, y aseguró que “simplemente no se parece en nada a lo que hayan visto”.

“Hemos visto ballenas varadas antes, y algunas que habían estado atrapadas en la orilla durante algunas semanas, y nunca les había crecido el pelo de esa manera”, agregó la mujer. Asimismo, además de haber manifestado que no pudieron identificar al animal cuando lo vieron, confesaron que tenía un olor fétido, como el de un “mamífero en descomposición”. “No se parece en nada a lo que hemos visto”, sentenciaron.

Por su parte Jim Rice, gerente del programa de varamientos del Centro de Ciencias Marinas Hatfield de la Universidad Estatal de Oregón, explicó desde su perspectiva porque el “globster” podría ser un cadáver de ballena. “Lo que parece pelo son los restos en descomposición de otros tejidos del cuerpo animal: músculos, nervios, tendones… Estimo que lleva muerta desde hace varios meses”, manifestó.

Al “globster” lo definen como “una masa orgánica no identificada que aparece en las orillas de los océanos o de otros cuerpos de agua”.

Asimismo, los globsters se distinguen de otros cadáveres varados por ser difíciles de identificar y tener una apariencia tan desconcertante que su naturaleza sigue siendo controvertida para muchos, incluso después de ser oficialmente identificados por científicos.

