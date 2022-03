Apareció otra vez la pampeana que asegura estar embarazada de un extraterrestre: “Todavía no tengo panza”

Irma Rick, oriunda de la provincia de La Pampa, desapareció por 24 horas en noviembre de 2021. Ella asegura fue un caso de abducción. 4 meses después, sospecha de una secuela del episodio.

En noviembre de 2021, Irma Rick desapareció de su casa en Jacinto Arauz, La Pampa, y apareció un día más tarde a 65 kilómetros de su puerta, jurando que había sido abducida por alienígenas. Esta semana, la mujer volvió a acercarse a los medios, asegurando que está embarazada de un extraterrestre.

El caso de Irma Rick asombró a los ufólogos argentinos cuando llegó a los diarios a fines del año pasado. La situación parecía imposible: la mujer no tenía memoria del día que estuvo desaparecida, fue hallada en estado de shock y claramente perturbada, a una distancia que no podría haber recorrido a pie debido a su peso y dificultad para caminar.

“Me levanté, tomé dos o tres mates y empecé a ver como que el teléfono tenía unas rayas, interferencias. Comencé a escuchar como un zumbido de viento fuerte en el teléfono y salí a ver pensando que mi marido se había olvidado de algo”, dijo en ese momento, en diálogo con Crónica HD. Lo próximo que vio fue una “luz blanca”, y de repente estaba en el sitio donde la hallaron, con un día entero arrebatado de su memoria.

En su momento, debido al grave “estado de angustia” en el que se encontraba cuando la Policía la ubicó, Irma fue trasladada al Hospital General Acha, donde se confirmó que se encontraba fuera de riesgo y sin mayores secuelas. Sin embargo, cuatro meses después, Irma se enfrenta a la posibilidad de una secuela efectivamente mayor.

“NO TENGO PANZA TODAVÍA, SIENTO MOLESTIA”, DIJO LA MUJER QUE CREE ESTAR EMBARAZADA DE UN EXTRATERRESTRE

En declaraciones a La Brújula 24, una radio de Bahía Blanca, Irma Rick expresó sus sospechas acerca de un posible embarazo producto de su supuesto encuentro con alienígenas a finales del año pasado. “Estoy haciéndome estudios porque puedo llegar a tener un embarazo del extraterrestre”, explicó.

“Mañana tengo que hacerme ecografías y esas cosas. Supuestamente, quedé embarazada cuando ellos me llevaron”, agregó la mujer, que también pidió “que me tiren un peso porque soy una pobre vieja laburando en el campo”.

“No tengo panza todavía, siento molestia, cosas que me pasan. Tengo que consultarle a la fiscal porque no quiere que hable mucho todavía”, agregó Rick. La desaparición de Irma Rick continúa siendo un misterio tanto para la comunidad ufóloga argentina como para las fuerzas de seguridad locales, que aún barajan la teoría de que la mujer escapó de su casa con otro hombre.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Instagram