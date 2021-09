Apagón de Internet: cómo evitar que los dispositivos dejen de funcionar

El próximo jueves 30 de septiembre de 2021 se producirá un “apagón de internet”, que afectará a muchos dispositivos. Qué hacer.

¿Se viene una pandemia tecnológica? Por ahora no es para tanto pero el jueves que viene, en el último día del mes de septiembre se producirá un apagón de internet que afectará a decenas de dispositivos.

• CÓMO EVITAR QUE NO FUNCIONEN LOS DISPOSITIVOS

La solución es una sola: actualizar los controladores de los dispositivos. Los más modernos no tendrán ningún inconveniente ya que las compañías lanzan actualizaciones constantes para sus últimos productos.

• Sin embargo, en muchos casos las empresas consideran obsoletos a sus productos más viejos y no realizan un mantenimiento de software, por lo que actualizar el certificado root será difícil o imposible. Se estima que el 30% de los celulares Android podrían quedar fuera de servicio.

•

• Las PS3, por ejemplo, tienen un firmware que llegan hasta la versión 4.88. A pesar que Sony lanzó una actualización en junio de este año, no especificaron si el certificado root fue renovado.

• En general, los productos fabricados a partir del 2017 no se verán afectados ya que la mayoría de ellos cuentan con el ISGR Root X1, cuya fecha de caducidad es en junio de 2035.

