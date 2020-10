Este sábado por la tarde, el ministro de Salud de la Nación, Ginés Gonzales García anunció que la vacuna masiva contra el coronavirus estaría para el mes de marzo del 2021. “La pandemia está teniendo una duración inesperada”, aseguró, por lo cual pidió a la sociedad que continúe con los cuidados preventivos, ya que la vacuna “podría estar para principio de año o tal vez algunos días antes” y “en marzo de manera masiva”, dijo.

“Todos pensábamos que la pandemia en América iba a durar poquito, no como en Asia, pero sí como en Europa, pero por alguna razón que no se explica mucho, -yo por lo menos no tengo la explicación y eso que leo todo lo que hay- está teniendo una duración inesperada, en toda América, desde Alaska hasta Tierra del Fuego”, remarcó el funcionario.

