Anunciarán la extensión de la cuarentena en Argentina

El presidente Alberto Fernandez anunciará este viernes por la noche, desde la Residencia de Olivos, la extensión de la cuarentena con una flexibilización armónica de ciertas actividades, la cual sería hasta el domingo 24 de mayo inclusive, mientras “se analiza autorizar las salidas recreativas de niños” en nuevos puntos del país.

Esta será la cuarta fase del aislamiento y se estima que quedará una quinta etapa, que sería en junio,según lo había manifestado el propio mandatario en su última conferencia de prensa a nivel nacional. Esa vez sostuvo: “Todavía quedan dos etapas más para que vuelva todo a la normalidad”.

A partir del 10 de mayo, el Gobierno denominó que será una cuarentena de “salida progresiva”, la cual permitiría reabrir varias industrias y comercios, con restricciones en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

