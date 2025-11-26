Anuncian máximas de 36°C para los próximos días en el Chaco

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia tiempo bueno y caluroso para los próximos días en Resistencia y alrededores, con baja nubosidad y ascenso de temperatura, llegando a máximas de 36°C.

En detalle, para este miércoles se espera cielo despejado a algo nublado por la mañana, y parcialmente nublado por la tarde-noche, con vientos leves del este rotando al noreste. La temperatura oscilará entre 19 grados de mínima y 34 de máxima.

Asimismo, para el jueves se prevé cielo parcialmente nublado, y vientos leves del noreste rotando al norte, con un piso térmico de 20 grados y un techo de 34.

En tanto, para el viernes se anticipa cielo parcialmente nublado por la mañana, y mayormente nublado por la tarde-noche, con 23 grados de temperatura mínima y 36 de máxima.

Por último, para el sábado, el SMN pronostica cielo mayormente nublado, y ambiente caluroso, con una temperatura mínima de 22 grados y una máxima de 36.