Anuncian leve ascenso de temperatura hasta el viernes y lluvias para el sábado

Las buenas condiciones del tiempo se mantendrán al menos hasta el viernes, en Resistencia y alrededores, con baja nubosidad y paulatino ascenso de temperatura, llegando a una máxima de 29 grados, mientras que para el sábado llegarían las lluvias, con algunas tormentas aisladas y chaparrones, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

En detalle, para este jueves se prevé cielo despejado a algo nublado, y vientos leves del sudeste rotando al este, con un piso térmico de 13 grados y un techo de 27.

Asimismo, para el viernes se espera cielo ligeramente nublado en las primeras horas del día, y luego parcialmente nublado, con vientos leves del este rotando al noreste. La temperatura oscilará entre 15 grados de mínima y 29 de máxima.

En tanto, para el sábado se anuncia tormentas aisladas durante todo el día, con 19 grados de temperatura mínima y 21 de máxima.

Por último, para el domingo, el SMN pronostica tiempo bueno, con cielo parcialmente nublado por la mañana y algo nublado por la tarde-noche, y ambiente fresco a agradable, con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 26.