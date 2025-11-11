Anuncian ascenso de temperatura para el martes y tormentas fuertes para el miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa nubosidad en aumento y asecenso de temperatura para este martes, en Resistencia y alrededores, y lluvias y tormentas fuertes para el miércoles, que dará lugar a una inestabilidad que se mantendrá por el resto de la semana, con poco cambio de los valores térmicos.

En detalle, para este martes se espera cialo parcial a mayormente nublado, y vientos leves del noreste rotando al este, con un piso térmico de 19 grados y un techo de 31.

En tanto, para el miércoles se prevé el ingreso de un frente del sur que provocará tormentas aisladas en las primeras horas del día, luego tormentas fuertes, y chaparrones hacia la noche. La temperatura oscilará entre 20 grados de mínima y 28 de máxima.

Asimismo, para el jueves se anuncia cielo mayormente nublado, con 20 grados de temperatura mínima y 29 de máxima.

Por último, para el viernes, el SMN pronostica tiempo inestable, con cielo mayormente nublado y algunos chaparrones, y similares valores térmicos, con una mínima de 19 grados y una máxima de 28.