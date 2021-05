Antonio Núñez: “Sáenz Peña debería tener como prioridad la Inseguridad y el desborde cloacal… no un autódromo.”

Sáenz Peña – Antonio Núñez miembro de Padres en Ruta, habla sobre las prioridades que debería tener Sáenz Peña.

En un encuentro con Chaco Noticias, Antonio Núñez, manifestó:

“Como todos los fines de semana, Padres en Ruta acompañados de la Policía Caminera, transito municipal, nocturnidad municipal y 911 en distintos controles. Policía caminera, por la madrugada, realizó algunas actas de alcoholemia, parcialmente se realizó el operativo Obrero, ya que la Policía se encontraba solicitada por otros hechos.”

“Los domingos me encanta ver las carreras, pero hay que saber que en Sáenz Peña hay otra prioridad que no es construir un autódromo. La prioridad debería ser construir un nuevo complejo o cárcel para evitar la famosa “puerta giratoria”, o de “liberar sin prejuicio de la causa”. La prioridad en Sáenz Peña debería ser la inseguridad.”

“En la 10 y 1 revienta la cloaca. También en la 8 y 31, 31 y 6, 31 y 10 y el día de hoy la municipalidad dice que Sameep se haga cargo de arreglar las cloacas y a su vez Sameep le contesto hace dos años a la municipalidad donde dice: “Ante el anuncio de la municipalidad, respondemos que ante las lluvias se ocasiona un desborde cloacal y obedece a que el municipio no tiene boca de tormentas y el agua se escurre por el sistema cloacal de la empresa provincial.” Sería bueno que dejen de “tirarse la pelotita”, y lo resuelvan. Siendo esto, una prioridad mas de la ciudad.”

“Sin hablar de días atrás, fue asaltado un repartidor donde le dieron un par de puntazos, entonces esto demuestra que la prioridad no es el autódromo. El Gobierno Provincial adelantó que se remodelaría las comisaría y se haría algo transitorio también, pero no necesitamos un “parche” sino un complejo. El delincuente sabe que si lo atrapan, no queda detenido.”

“A veces uno ve pasar un solo oficial en la patrulla, dando a conocer el poco personal policial que hay, entonces falta personal policial, faltan mas luces en muchos sectores para que ante un hecho se cuente con iluminación para el acceso de la patrulla policial y/o una ambulancia. Esto es una situación que está repartida entre la municipalidad y la provincia.”

