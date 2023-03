Antonio Núñez recalca que la prioridad del Gobierno debería haber sido un Centro de Detención y no aún la Casa de la Memoria

Sáenz Peña – Antonio Núñez de la Asociación Padres en Ruta hace referencia a la realidad de la inseguridad que viven los ciudadanos: “Padres en Ruta acompañó en los distintos controles a Policía Caminera, Tránsito Municipal, Nocturnidad Municipal, 911 y COM motorizado.”

“La Policía Caminera labró 10 actas de alcoholemia en distintos puntos de la ciudad. Domingo por la noche se realizó el operativo WILEROS reteniendo cuatro motovehículos, previamente viernes a la noche en operativo dirigido por subsecretario municipal Acuña se habían secuestrado 15 motos, esperemos que se devuelvan cuando reúnan los requisitos, las sanciones simbólicas no regeneran a transgresores seriales y desaniman a personal interviniente, ya sea Municipal o Policial.”

“Viernes por la noche los Foros de seguridad de Sáenz Peña tuvieron reunión con el diputado J.C. Ayala que va a presentar un proyecto que no es otra cosa que el que venimos pidiendo en los informes de los lunes que es: más policías, recordemos que hace cuatro años no habilitan ingresos; mas fiscalías, fue anunciada la apertura de una nueva, esperemos asi sea; centro de detención y contacto mas fluido de los foros con el ministerio de seguridad, recordemos que el año pasado no nos hemos reunidos ni una sola vez con el Ministerio.”

“Por ahí la percepción del funcionario es distinto al del común de la gente, con respecto a la inseguridad. Al funcionario lo busco un vehículo de madrugada, sin embargo, aquel trabajador que anda en bicicleta o espera en una garita de colectiva, vive temores, otra realidad. La gente no denuncia, porque a dos cuadras de la víctima vive el maleante. El vecino se siente totalmente desprotegido. El Gobernador dijo que hay suficiente dinero y que hay que invertir en las cámaras de seguridad, pero no desalienta a que el delincuente deje de cometer hechos. Luego esta la situación, que al atrapar al delincuente, no tienen donde tenerlo, entonces piensan liberarlo.”

“Respecto a la inauguración de la Casa de la Memoria, fui detenido en el 1976, pero sin menospreciar eso, es bueno tener en claro las prioridades, la prioridad hubiera sido la construcción de un Centro de detención. Me hago responsable de lo que digo, no me atribuyo a ninguna representación.”

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Instagram