Antonio Núñez de Padres en Ruta se refiere a la inseguridad y los controles en la ciudad

Sáenz Peña – Antonio Núñez de Padres en Ruta detalla a ChacoNoticias sobre las novedades del fin de semana: “Como cada fin de semana, Padres en Ruta acompañó en los distintos controles a Policía Caminera, Tránsito Municipal, Nocturnidad Municipal, 911 y COM motorizado.”

“La Policía Caminera labró 6 actas de alcoholemia positiva en el centro de la ciudad. Felicitamos al personal de Policía Caminera, ya que contaban con poco personal. A la noche se realizó el operativo anti-WILEROS secuestrando 4 motocicletas que no se encontraban en condiciones de circular.”

“Repudiamos las agresiones sufridas hacia el Señor Padilla integrante del Foro de la Comisaría Tercera por parte de vecinos de frondoso prontuario. No aceptamos tampoco la actitud de la policía, que cuando fue ante el llamado, estos vándalos les hacían gestos obscenos e insultaban, estando un rato para luego irse, dejando a Padilla a merced de estos vándalos. Si esto queda impune habilita a nuevas agresiones. El común de la gente se pregunta si esto le pasa a un forista y queda impune ¿qué le espera al vecino común?”

“Asi como la Municipalidad invirtió en cámaras de seguridad para gracias a ellas resolver varios delitos, como asaltos, entre otros, de la misma manera pienso en que la provincia debe invertir en un Centro de Alojamiento para evitar lo de la Comisaría Cuarta y otras, fuga de presos y motines. En calle 14 y 21 hay un espacio muy bueno para 100 personas.”

“En esta vereda, estaba ocurriendo un acto de vandalismo, estaban rompiendo una vidriera y me llamaron del Centro de Monitoreo avisando sobre el hecho. A lo que respondí que ya había hablado con los agresores y desistieron de continuar, no hacía falta la presencia del 911. En este caso, Monitoreo estuvo 100% efectivo. Destaco este buen accionar por parte de la Municipalidad, ya que siempre me dicen que “cascoteo” a la misma.”

