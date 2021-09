Antonio Núñez de Padres en Ruta hace referencia a que si hay permiso de voto para menores también debe haber sanción al momento de un delito

Sáenz Peña – Antonio Núñez de la Asociación Padres en Ruta, detalló operativos limitados llevados a cabo este fin de semana electoral y brindó su opinión sobre la falta de castigo a menores que botan, al momento de cometer un delito: “Como todos los fines de semana, Padres en Ruta estuvo acompañando a Tránsito Municipal, Nocturnidad Municipal, Policía Caminera y COM motorizado en los distintos controles. No se realizo controles de alcoholemia ya que el personal se veía a disposición de tareas de elecciones políticas. En el operativo Anti-Wileros se realizó el secuestro de cuatro motos. Cabe destacar, que esto es siempre dependiendo del personal con el que nos toca trabajar, hay personal que “le pone ganas” a los controles como el oficial Esluzar o el oficial Benítez. No vamos a mencionar a aquellos que no se desempeñan en su tarea.”

“Estoy al tanto, al igual que la comunidad, sobre los menores de edad de 16 años pueden votar y sean imputables cuando cometen algún delito; hace unos años hubo una propuesta que fue botada que trataba de “así cometieras un delito a los 15 años, no sos imputable” obviamente nosotros lo vemos de otra manera. Esta doctrina lleva a que los menores instigados por los mayores, cometan delitos porque al final no tendrán una pena. En el código de falta provincial en el articulo 8 y 9, habla sobre el menor que cometa delito, será responsable el padre, tutor o encargado, y los jueces por ahi no tildan esto porque temen ser juzgados como jueces de la dictadura. Estos jueces deben saber que son apoyados por el común honesto de la población, a cumplir esto.”, acotó.

