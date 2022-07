Antonio Núñez de Padres en Ruta: “El número de delitos aumentó a pesar de la instalación de cámaras de seguridad”

Sáenz Peña – Antonio Núñez de Padres en Ruta hace referencia a cómo se intensifican los controles viales en este tiempo de vacaciones invernales: “Debemos resaltar la tarea de tránsito municipal y nocturnidad en el control de motocicletas que no están en condiciones de circular.”

“Esas motos van al corralito municipal, depende del juzgado de faltas Municipal. Devolverlas para cobrar una cifra simbólica sería un despropósito para el tremendo esfuerzo que hace este personal de Municipalidad que la mayoría tiene como sueldo un plan PAM Municipal, nada más.”

“Hay fuertes rumores que el COM motorizado será desalojado de la comisaría primaria. Siempre dijimos que el COM lleva el estandarte de la policía, porque vemos que a diferencias que otros que solo hacen presencia, ellos hacen presencia más acción. Uno podría interpretar que en vez de premiarlos y ayudarlos, los castigan. Quedarían sin base, sin dependencia policial.”

“Respecto a la inseguridad, el asalto a la librería de calle 10 del centro rodeada de cámaras, debemos repetir que las cámaras no desalientan al delincuente, lo decimos no porque nos consideramos “videntes”, sino porque el porcentaje de delitos no ha disminuido, todo lo contrario, los delitos aumentaron. Lo números no mienten.”

“Hay delitos que no se denuncian y otros que no trascienden cómo el robo a la hija de Mario Fogar presidente de la Sociedad Rural. A veces los funcionarios dicen, el delito no ha aumentado, claro porque justamente no realizan las denuncias, entonces no hace falta investigación.”

”Mis amigos me llaman “puerta giratoria” por tanto que repito. Para evitarla hay que tomar medidas de las que estamos en sintonía con el intendente y otras autoridades, que son más personal policial, más fiscalías y la instalación de un centro de detención, necesidades en la que hay que invertir.”

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Instagram