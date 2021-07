Antonio Núñez de Padres en Ruta: “Devolver las motos secuestradas por una cifra simbólica, es una falta de respeto a los que nos ocupamos de la seguridad”

Sáenz Peña – Antonio Núñez de Padres en Ruta presenta informe semanal sobre operativos en la ciudad, realizados este fin de semana.

Chaco Noticias entrevistó a Núñez, quien detalló:

“Como todo fin de semana, Padres en Ruta estuvo acompañando en los distintos operativos a Policía Caminera, Tránsito, Nocturnidad, 911 y COM motorizado. Policía Caminera labró cinco actas de alcoholemia positiva, Nocturnidad varias actas por falta de carnet y documentaciones. A la tarde Caminera controló el acceso al Aeropuerto y como siempre a la noche se llevó a cabo el operativo “Wileros” el cual fue una iniciativa de Padres en Ruta a pedido de la gente debido a la cantidad motovehículos que realizaban picadas en calle 12, de las cuales 10 fueron secuestradas. Debemos agradecer al mayor Espíndola quien nos escuchó y nos otorgo la ayuda de un oficial para evitar lo que ocurría a diario hace un tiempo donde los motociclistas utilizaban calles principales para realizar “picadas”. Estas motos aunque sean motos nuevas, cabe mencionar que no se encontraban en condiciones de circular, sin papeles ni elementos de seguridad. Estas motos se las secuestra y se las guarda en El Corralito Municipal. Devolver esas motos cobrando una cifra simbólica es una falta de respeto a todos los que realizamos controles para la seguridad de la ciudad. Además, estuvimos trabajando con el personal correspondiente para desalojar un boliche donde se encontraban aproximadamente 400 personas, por supuesto, no se cumplían protocolos de higiene y seguridad, como distanciamiento, barbijo, etcétera. También se retiró medidor en fiesta clandestina en Barrio San Martín, por orden del Fiscal y Gobernador de la Provincia.”

