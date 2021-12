Padres en la Ruta acompañó los diversos operativos de alcoholemia y anti- wileros en Sáenz Peña

Sáenz Peña – Antonio Núñez de Padres en Ruta acompañó a las distintas entidades en los diferentes operativos del fin de semana navideño: “Como todos los fines de semana Padre en Ruta estuvo acompañando en los operativos a tránsito municipal, nocturnidad, policía caminera, COM motorizado del 911.”

“En la madrugada del 25 en un operativo conjunto entre policía, nocturnidad se controló la salida de boliches para que no se produzcan altercados y se realizó cuatro detenciones por infracción al código de faltas. Municipalidad labró actas de alcoholemia ya que cuentan ahora con las herramientas para realizar las debidas actas y se realizaron secuestros de 4 vehículos por dar alcoholemia positiva. Felicitamos está actitud municipal ya que Padres en Ruta hace tiempo viene insistiendo en que se realice este secuestro de vehículos con la grúa.”, agregó.

“Se controlo el acceso al aeropuerto y a la noche se finalizó con el operativo anti-Wileros con el secuestro de 5 motos y 2 detenidos por atropellar y evadir el control. Se continúa con métodos de palpación en control de sujetos en los distintos operativos, ya que en casos anteriores se encuentra en algunos sujetos gomeras para fines de vandalismo.”, aclaró.

“Respecto a la ley Alcántara recordemos que eliminará la “puerta giratoria” para los detenidos y estos tendrán que cumplir el encierro hasta su sentencia. Los tiempos de los políticos no son los mismos que de la sociedad; primero vinieron las PASO, luego las elecciones y ahora fin de año, las vacaciones así que esto seguramente se retomará en marzo. Para algunos funcionarios la inseguridad es una sensación. Dicen que la inseguridad no es un gasto sino una inversión así que se tendrá que invertir en centros transitorios, ya que la palabra de “detención” no se puede usar, para distintos casos.”, finalizó.

