Antes de regresar a Buenos Aires, Milei se encuentra con Netanyahu para ratificar su apoyo a Israel frente a Hamas

Bajo estrictas medidas de seguridad, Javier Milei y Benjamín Netanyahu se reúnen en un hotel de Manhattan para analizar la situación de los rehenes secuestrados por Hamas en Gaza y la crisis geopolítica en Medio Oriente, tras la derrota de Irán frente a Israel en la Guerra de los 12 días.

Cerca de las 16.00 (hora de New York), el presidente abordó una van negra junto a Karina Milei que lo llevaría hasta las cercanías de Central Park. En otro vehículo oficial se subieron Luis Caputo -ministro de Economía-, Manuel Adorni -portavoz de gobierno- y el titular de la cartera de Defensa, Luis Petri.

Media hora más tarde, en un hotel cinco estrellas, Netanyahu recibió a Milei con una sonrisa. Dos meses atrás, cuando el premier israelí se aprestaba a atacar Irán, ambos mandatarios se habían encontrado en Jerusalén.

Milei encabeza una lista corta de jefes de Estado que apoyan la estrategia bélica de Netanyahu en Gaza, junto a Donald Trump y Santiago Peña. De hecho, Trump recibirá al premier israelí en la Casa Blanca, el próximo lunes.

La organización terrorista financiada por Irán mantiene secuestrados a tres argentinos que están vivos: Eitan Horn, Ariel Cunio y David Cunio, mientras que esconde el cadáver de Lior Rudaeff.

“Seguimos demandando la devolución incondicional de los 4 argentinos aún secuestrados en poder de la organización terrorista Hamas. No desistiremos en nuestra demanda de la liberación de todos los secuestrados aún cautivos”, exigió el presidente en su último viaje a Jerusalén.

Y este planteo institucional de Milei, que ya repitió ayer en su discurso en al ONU, también será reiterado en el cónclave que protagonizará con Netanyahu.

Antes de su reunión con Netanyahu, Milei fue a “El Ohel”, la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como “el rebe de Lubavitch”.

Schneerson fue el séptimo líder de la dinastía de Jabad Lubavitch y se lo define como “la más grandiosa personalidad judía”, porque tomó un reducido grupo jasídico que casi desapareció con el Holocausto y lo transformó en uno de los movimientos más influyentes del judaísmo religioso.

El rebe de la Lubavitch se destacó por su enfoque de la Torá y el judaísmo como una guía para la vida cotidiana. Schneerson enseñó que la Torá es relevante para todos los aspectos de la vida, desde las relaciones personales hasta los asuntos globales.

Cuando concluya su encuentro con Netanyahu, el presidente y su comitiva se dirigirán a la sede de B’nai B’rith, una prestigiosa organización judía que tiene programas de ayuda social y lucha contra el antisemitismo a nivel global.

La ceremonia de B’nai B’rith será en su sede frente a la ONU, y allí Milei recibirá la Medalla de Oro Presidencial. Esta distinción honra el compromiso del galardonado con el pueblo y el Estado de Israel.

En épocas anteriores, B’nai B’rith entregó la medalla de oro a David Ben-Gurion, John F. Kennedy, George H.W. Bush y Golda Meir.

Por último, antes de regresar a Buenos Aires, Milei recibirá a Donald Lauder, presidente del Congreso Mundial Judío, y Claudio Epelman, director del Consejo Judío Latinoamericano, para analizar la crisis en Medio Oriente y la fuerte ola global de antisemitismo.

Milei partirá desde el aeropuerto JFK a las 21, hora de New York.