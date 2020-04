Anses IFE : Las solicitudes que son denegadas no podrán ser reclamadas

El delegado regional de la ANSES, Agustín Aleman, aclaró que las solicitudes que son denegadas ya no podrán ser reclamadas debido a que se trata de un entrecruzamiento de datos irrefutables. “Son datos que surgen de la realidad, de su situación actual o familiar”, indicó.

El delegado regional de la ANSES, Agustín Aleman, evacuó algunas consultas en CIUDAD TV, en torno a dudas que fueron surgiendo entre los beneficiarios del ingreso familiar de emergencia y quienes no pudieron acceder a esta ayuda o fueron denegados.

Aclaró que surgieron inconvenientes en cuanto a “pasos a seguir” para quienes no hayan salido beneficiados con el apoyo económico y que “la plataforma de consulta lo que hará es determinar quiénes siguen en un proceso de autocruzamiento de datos y quienes han sido negados por la misma plataforma. En ese sentido, hoy, ANSES está largando únicamente dos placas, una que dice ´Tu solicitud está siendo analizada´ por cuanto quienes tengan esta placa o resultado van a tener una etapa posterior, donde se van a seguir haciendo cruzamientos de datos para terminar el núcleo familiar. Hay que esperar todavía esa etapa. Luego está la placa ´La solicitud ha sido denegada´ y en el mismo lugar dice que se permite conocer los motivos ingresando la clave de la seguridad social que lo que hace es resguardar al beneficiario”, precisó.

Explicó que quienes hayan sido denegados es porque “dentro del universo de ANSES ya determinamos que tienen ingresos o una prestación que no es compatible con los requisitos establecidos”. “No va a haber una manera de poder, hasta ahora por lo menos, reclamar esta situación porque fue bien taxativo el entrecruzamiento de datos de la ANSES. Esas son las dos situaciones que se están dando hoy y hasta que se termine la consulta en los cuatro días posteriores”.

Reiteró que quienes no fueron aceptados, en el mismo documento aparece un link para poder acceder a los argumentos de la negativa. “Tienen que ver con el entrecruzamiento de datos y con el incumplimiento de requisitos así que no va a haber una etapa posterior para poder reclamar. Tiene que ver con datos que surgen de la realidad, de su situación actual o familiar”.

En el caso de quienes aún aguardan respuestas, adelantó que habrá un posterior entrecruzamiento de datos interdisciplinarios con otros organismos “que nos va a dar una seguridad o un núcleo algo más pequeño del que tenemos ahora para poder llegar realmente a quienes necesitan”. “Estamos terminando de hacer esos entrecruzamientos patrimoniales porque entendemos que hay mucha gente que está en la informalidad pero puede tener bienes, patrimonio y la verdad que este ingreso está determinado para otro segmento, para quienes llevan día a día la plata a la casa”, manifestó.

Quienes por algún motivo no cuenten con la clave de seguridad social deberán volver a gestionarla a través de la página web.

