ANSES endurece los requisitos: quiénes podrían perder las becas Progresar

Miles de estudiantes argentinos podrían perder el beneficio de las Becas Progresar en 2025, tras la actualización de los requisitos dispuesta por ANSES y el Ministerio de Capital Humano. A pesar de que la inscripción continúa abierta para nuevas solicitudes, se establecieron condiciones más estrictas para continuar dentro del programa.

Entre los principales cambios se destacan nuevas limitaciones para quienes ya cursaron carreras de grado, profesorado o tecnicaturas, y para aquellos que no lograron finalizar sus estudios en el tiempo estipulado. Además, se controlará que ningún miembro del grupo familiar figure inscripto en el Régimen del Impuesto a las Ganancias.

Tampoco podrán acceder quienes hayan sido beneficiarios de la Beca Progresar Superior en dos convocatorias anteriores, ni quienes reciban otro tipo de beca educativa otorgada por la Secretaría de Educación. La incompatibilidad entre programas se vuelve clave en esta nueva etapa del plan.

La decisión apunta a priorizar a estudiantes de sectores más vulnerables, con el objetivo de reducir las desigualdades sociales y garantizar el derecho a la educación. Sin embargo, muchos beneficiarios podrían quedar excluidos si no cumplen con las nuevas exigencias del reglamento.

Requisitos

No haber finalizado una carrera de grado, profesorado o tecnicatura.

No haber sido dado de baja del programa por una causa imputable al beneficiario.

No cumplir con las condiciones del Reglamento Progresar.

Completar la carrera en el tiempo estipulado.

No estar recibiendo una beca educativa de la Secretaría de Educación.

No haber sido beneficiario de la Beca Progresar Superior en dos convocatorias previas.

Reunir los requisitos del programa al que se aplicó (Progresar Obligatorio, Progresar Superior o Progresar Trabajo).

No estar inscripto al Régimen del Impuesto a las Ganancias o que un miembro de la familia lo esté.

Actualmente, la beca Progresar otorga un monto mensual de $35.000 a quienes cumplen con los requisitos. Las inscripciones para terminar la educación obligatoria cerraron el 10 de abril, mientras que las de Educación Superior y Enfermería permanecen abiertas hasta el 20 de abril. En tanto, Progresar Trabajo seguirá habilitado hasta el 30 de noviembre.

Fechas de inscripciones

Terminar la educación obligatoria: del 10 de marzo al 10 de abril

Fomento de la Educación Superior: del 31 de marzo al 20 de abril

Progresar Enfermería: del 31 de marzo al 20 de abril

Progresar Trabajo: del 21 de abril al 30 de noviembre.

Desde ANSES recomiendan revisar detalladamente los requisitos actualizados y regularizar la documentación lo antes posible para evitar inconvenientes. Cada convocatoria implica una nueva evaluación y la continuidad del beneficio dependerá del cumplimiento de todas las condiciones vigentes.