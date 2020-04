Anses – bono de $10.000 a quiènes no cuentan con CBU

Este martes, ANSES comienza el pago del Bono de $10.000 correspondiente al Ingreso Familiar de Emergencia para aquellos que no perciben la Asignación Universal por Hijo, AUH, y se anotaron por el CBU, es decir Cuenta Bancaria. La entidad difundió el calendario en su página oficial en www.anses.gob.ar y comenzará el 21 de abril y se extenderá hasta el 5 de mayo. Pero ¿qué pasará con los que no tienen CBU y se anotaron por los otros métodos de pago?

Actualmente hay 5.464.552 argentinos que aún no cobraron el Bono de $10.000. Si lo han hecho más de 2 millones de personas que están anotadas bajo la Asignación Universal por Hijos, AUH. Los que aún no lo cobraron son los que se anotaron en los 5 medios de pago: Acreditación en CBU propia, Cajero Automático de Red Link-BNA, Acreditación en Cuenta DNI BAPRO, Cajero Automático de Red Banelco y Cobro en efectivo en Correo Argentino.

Aquellos que resultaron beneficiarios, pero que no disponen de un CBU para la acreditación automática y, por ende, seleccionaron “otra modalidad de cobro”, deberán aguardar para conocer su fecha pero se estima que será a partir del 6 de mayo.

Se espera que el nuevo calendario de pago se difunda a través de la página de ANSES .

A continuación, le detallamos los pasos a seguir en los cajeros automáticos y también si ha optado por cobrar por Correo:

1) Red Link-BNA

Con la clave o código de ocho dígitos enviado por el Banco Nación a su celular y/o correo electrónico unos días después de la inscripción, Ud. deberá dirigirse, el día de pago que le corresponda por el cronograma de ANSES, a un Cajero Automático de la Red Link.

1. Ingrese a la opción “operar sin tarjeta”.

2. Ingrese el código o clave de acceso. El cajero automático le pedirá su DNI.

3. Ingrese su tipo de documento (DNI, LC, LE) y número del mismo.

4. Ingrese el importe a retirar: $10.000. DEBERÁ RETIRAR ESTE MONTO TOTAL EN UNA SOLA EXTRACCIÓN.

2. Acreditación en Cuenta DNI del Banco Provincia

• Se debe descargar en el teléfono celular la app “Cuenta DNI” del Banco Provincia en forma gratuita del Play Store.

• Abrir una cuenta gratuita en la aplicación sacando una foto del DNI y una foto del rostro (selfie).

• Completar los datos personales.

• El día asignado para el cobro entrar a la app “Cuenta DNI” y elegir el monto a retirar. La aplicación generará un código.

• Una vez obtenido el código, dirigirse a cualquier cajero de la Red Link que esté habilitado como “Punto Efectivo”, elegir la opción “Operar sin tarjeta – Extracción” y después ingresar el número de DNI, el código y el monto. No hace falta extraer el monto total de una sola vez.

3. Extracción en cajero automático de Red Banelco

Si se prefiere cobrar por un cajero de la Red Banelco, se debe esperar la fecha en la que te corresponde cobrar, de acuerdo al cronograma que se publicará en la web de Anses.

Según cronograma de cobro del IFE dispuesto por la Anses, ingresar a la web del organismo y en la opción Banelco habrá una clave o código de 6 dígitos para utilizar en el cajero. Con ese código deberás ir a un cajero de la red Banelco y seguir los siguiente pasos:

• Elegir la opción “Operar sin tarjeta” y presionar “Iniciar”.

• Elegir “Orden de extracción”.

• Ingresar tipo de documento (DNI, LE, LC) y el número.

• Ingresá el monto a retirar: $10.000. Debés retirar el total del IFE en una sola extracción.

• Ingresá la clave o código de 6 dígitos.

4. Cobro en Correo Argentino

• Esta opción de cobro del IFE es en forma presencial en ventanilla por lo que se debe chequear el cronograma de la Anses y está sujeto a la limitación de turnos de atención por día de pago. Si se opta por este medio de paso se podrá tener plazos más largos de cobro

• Se asignará una sucursal de correo mas cercana a su domicilio (de acuerdo a los datos tiene registrados Anses) y el beneficiario se deberá presentarte con su DNI para cobrar por ventanilla en el día indicado.

• Es importante respetar la distancia social aconsejada de 1,5 metros.

