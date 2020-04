Anses anunció que no habrá bono extra para jubilados

El funcionario nacional destacó que el Gobierno “está dando algún tipo de beneficio a casi 20 millones de argentinos”, en medio del aislamiento por la pandemia de coronavirus.

El director ejecutivo de la ANSES , Alejandro Vanoli indicó este martes que “en principio” no se pagará en mayo otro bono extraordinario de 3 mil pesos para jubilados y pensionados, mientras afirmó que habrá “otros instrumentos” para paliar la crisis.

