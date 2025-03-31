Nacionales Tendencias

Anses anunció el cronograma de pago del mes de abril

31 marzo, 2025
Gustavo Duarte

Anses comunicó este lunes el calendario de pagos de abril para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares y Prestación por Desempleo.

JUBILACIONES Y PENSIONES QUE NO SUPEREN UN HABER MÍNIMO

  • DNI terminados en 0: 9 de abril
  • DNI terminados en 1: 10 de abril
  • DNI terminados en 2: 11 de abril
  • DNI terminados en 3: 14 de abril
  • DNI terminados en 4 y 5: 15 de abril
  • DNI terminados en 6: 16 de abril
  • DNI terminados en 7: 21 de abril
  • DNI terminados en 8: 22 de abril
  • DNI terminados en 9: 23 de abril

JUBILACIONES Y PENSIONES QUE SUPEREN UN HABER MÍNIMO

  • DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de abril
  • DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril
  • DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril
  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril

ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO Y ASIGNACIÓN FAMILIAR POR HIJO

  • DNI terminados en 0: 9 de abril
  • DNI terminados en 1:  10 de abril
  • DNI terminados en 2: 11 de abril
  • DNI terminados en 3: 14 de abril
  • DNI terminados en 4: 15 de abril
  • DNI terminados en 5: 16 de abril
  • DNI terminados en 6: 21 de abril
  • DNI terminados en 7: 22 de abril
  • DNI terminados en 8: 23 de abril
  • DNI terminados en 9: 24 de abril

ASIGNACIÓN POR EMBARAZO

  • DNI terminados en 0: 10 de abril
  • DNI terminados en 1:  11 de abril
  • DNI terminados en 2: 14 de abril
  • DNI terminados en 3: 15 de abril
  • DNI terminados en 4: 16 de abril
  • DNI terminados en 5: 21 de abril
  • DNI terminados en 6: 22 de abril
  • DNI terminados en 7: 23 de abril
  • DNI terminados en 8: 24 de abril
  • DNI terminados en 9: 25 de abril

ASIGNACIÓN POR PRENATAL Y MATERNIDAD

  • DNI terminados en 0 y 1: 11 de abril
  • DNI terminados en 2 y 3: 14 de abril
  • DNI terminados en 4 y 5: 15 de abril
  • DNI terminados en 6 y 7: 16 de abril
  • DNI terminados en 8 y 9: 21 de abril

ASIGNACIONES PAGO ÚNICO (MATRIMONIO, NACIMIENTO, ADOPCIÓN)

  • Todas las terminaciones de documento: 10 de abril al 12 de mayo

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

  • DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 9 de abril
  • DNI terminados en 4, 5, 6 y 7: 10 de abril
  • DNI terminados en 8 y 9: 11 de abril

ASIGNACIONES FAMILIARES DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

  • Todas las terminaciones de documento: 9 de abril al 12 de mayo

PRESTACIÓN POR DESEMPLEO

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de abril
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de abril
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de abril
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de abril
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de abril
Síguenos en Facebook