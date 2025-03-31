Anses anunció el cronograma de pago del mes de abril

Anses comunicó este lunes el calendario de pagos de abril para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares y Prestación por Desempleo.
JUBILACIONES Y PENSIONES QUE NO SUPEREN UN HABER MÍNIMO
DNI terminados en 0: 9 de abril
DNI terminados en 1: 10 de abril
DNI terminados en 2: 11 de abril
DNI terminados en 3: 14 de abril
DNI terminados en 4 y 5: 15 de abril
DNI terminados en 6: 16 de abril
DNI terminados en 7: 21 de abril
DNI terminados en 8: 22 de abril
DNI terminados en 9: 23 de abril
JUBILACIONES Y PENSIONES QUE SUPEREN UN HABER MÍNIMO
DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril
DNI terminados en 2 y 3: 25 de abril
DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril
DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril
DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril
ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO Y ASIGNACIÓN FAMILIAR POR HIJO
DNI terminados en 0: 9 de abril
DNI terminados en 1: 10 de abril
DNI terminados en 2: 11 de abril
DNI terminados en 3: 14 de abril
DNI terminados en 4: 15 de abril
DNI terminados en 5: 16 de abril
DNI terminados en 6: 21 de abril
DNI terminados en 7: 22 de abril
DNI terminados en 8: 23 de abril
DNI terminados en 9: 24 de abril
ASIGNACIÓN POR EMBARAZO
DNI terminados en 0: 10 de abril
DNI terminados en 1: 11 de abril
DNI terminados en 2: 14 de abril
DNI terminados en 3: 15 de abril
DNI terminados en 4: 16 de abril
DNI terminados en 5: 21 de abril
DNI terminados en 6: 22 de abril
DNI terminados en 7: 23 de abril
DNI terminados en 8: 24 de abril
DNI terminados en 9: 25 de abril
ASIGNACIÓN POR PRENATAL Y MATERNIDAD
DNI terminados en 0 y 1: 11 de abril
DNI terminados en 2 y 3: 14 de abril
DNI terminados en 4 y 5: 15 de abril
DNI terminados en 6 y 7: 16 de abril
DNI terminados en 8 y 9: 21 de abril
ASIGNACIONES PAGO ÚNICO (MATRIMONIO, NACIMIENTO, ADOPCIÓN)
Todas las terminaciones de documento: 10 de abril al 12 de mayo
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 9 de abril
DNI terminados en 4, 5, 6 y 7: 10 de abril
DNI terminados en 8 y 9: 11 de abril
ASIGNACIONES FAMILIARES DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
Todas las terminaciones de documento: 9 de abril al 12 de mayo