Anses anunció el calendario de pago de diciembre

Desde el organismo nacional indicaron las fechas establecidas para el cobro de cada beneficiario. Como es habitual, será por terminación de DNI.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) adelantó el cronograma de pagos de diciembre de 2025 para las jubilaciones y otras prestaciones.
Para este mes, se estableció un aumento de 2,3%, en línea con el último dato de inflación difundido y se pagará también la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).
Este monto se acreditará a jubilados y pensionados junto con el haber y el bono de hasta $70.000, para quienes cobran la mínima.
ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO (AUH) Y TARJETA ALIMENTAR
DNI terminados en 0: 9 de diciembre
DNI terminados en 1: 10 de diciembre
DNI terminados en 2: 11 de diciembre
DNI terminados en 3: 12 de diciembre
DNI terminados en 4: 15 de diciembre
DNI terminados en 5: 16 de diciembre
DNI terminados en 6: 17 de diciembre
DNI terminados en 7: 18 de diciembre
DNI terminados en 8: 19 de diciembre
DNI terminados en 9: 22 de diciembre
ASIGNACIÓN FAMILIAR POR HIJO
DNI terminados en 0: 9 de diciembre
DNI terminados en 1: 10 de diciembre
DNI terminados en 2: 11 de diciembre
DNI terminados en 3: 12 de diciembre
DNI terminados en 4: 15 de diciembre
DNI terminados en 5: 16 de diciembre
DNI terminados en 6: 17 de diciembre
DNI terminados en 7: 18 de diciembre
DNI terminados en 8: 19 de diciembre
DNI terminados en 9: 22 de diciembre.
ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR EMBARAZO (AUE)
DNI terminados en 0: 9 de diciembre
DNI terminados en 1: 10 de diciembre
DNI terminados en 2: 11 de diciembre
DNI terminados en 3: 12 de diciembre
DNI terminados en 4: 15 de diciembre
DNI terminados en 5: 16 de diciembre
DNI terminados en 6: 17 de diciembre
DNI terminados en 7: 18 de diciembre
DNI terminados en 8: 19 de diciembre
DNI terminados en 9: 22 de diciembre
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS (PNC)
DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre
DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre
DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: 12 de diciembre
ASIGNACIÓN POR PRENATAL
DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre
DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre
DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre
DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre
ASIGNACIÓN POR MATERNIDAD
Todas las terminaciones de documento: desde el 15 de diciembre.
PRESTACIÓN POR DESEMPLEO
DNI terminados en 0 y 1: 22 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3: 23 de diciembre
DNI terminados en 4 y 5: 26 de diciembre
DNI terminados en 6 y 7: 29 de diciembre
DNI terminados en 8 y 9: 30 de diciembre
JUBILACIONES Y PENSIONES QUE NO SUPEREN EL HABER MÍNIMO
DNI terminados en 0: 9 de diciembre
DNI terminados en 1: 10 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3: 11 de diciembre
DNI terminados en 4 y 5: 12 de diciembre
DNI terminados en 6 y 7: 15 de diciembre
DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre
JUBILACIONES Y PENSIONES ANSES, QUE SUPEREN EL HABER MÍNIMO
DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre