Anses anunció el calendario de pago de diciembre

Desde el organismo nacional indicaron las fechas establecidas para el cobro de cada beneficiario. Como es habitual, será por terminación de DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) adelantó el cronograma de pagos de diciembre de 2025 para las jubilaciones y otras prestaciones.

Para este mes, se estableció un aumento de 2,3%, en línea con el último dato de inflación difundido y se pagará también la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).

Este monto se acreditará a jubilados y pensionados junto con el haber y el bono de hasta $70.000, para quienes cobran la mínima.

ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO (AUH) Y TARJETA ALIMENTAR

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 12 de diciembre

DNI terminados en 4: 15 de diciembre

DNI terminados en 5: 16 de diciembre

DNI terminados en 6: 17 de diciembre

DNI terminados en 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8: 19 de diciembre

DNI terminados en 9: 22 de diciembre

ASIGNACIÓN FAMILIAR POR HIJO

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 12 de diciembre

DNI terminados en 4: 15 de diciembre

DNI terminados en 5: 16 de diciembre

DNI terminados en 6: 17 de diciembre

DNI terminados en 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8: 19 de diciembre

DNI terminados en 9: 22 de diciembre.

ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR EMBARAZO (AUE)

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 12 de diciembre

DNI terminados en 4: 15 de diciembre

DNI terminados en 5: 16 de diciembre

DNI terminados en 6: 17 de diciembre

DNI terminados en 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8: 19 de diciembre

DNI terminados en 9: 22 de diciembre

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre

DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: 12 de diciembre

ASIGNACIÓN POR PRENATAL

DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre

ASIGNACIÓN POR MATERNIDAD

Todas las terminaciones de documento: desde el 15 de diciembre.

PRESTACIÓN POR DESEMPLEO

DNI terminados en 0 y 1: 22 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 29 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 30 de diciembre

JUBILACIONES Y PENSIONES QUE NO SUPEREN EL HABER MÍNIMO

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre

JUBILACIONES Y PENSIONES ANSES, QUE SUPEREN EL HABER MÍNIMO

DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre