ANSES anunció dos bonos de $1.500 para jubilados y pensionados además del 8,07% de aumento

Desde ANSES anunciaron un bono para abril y mayo que se sumará al aumento de 8,07% en jubilaciones y pensiones que se pagará a partir de marzo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que se pagará un bono de $1.500 a jubilados y pensionados en abril y mayo, que se sumarán al aumento de un 8,07% a partir de marzo.

Por decisión del Gobierno nacional, al aumento del 8,07 por ciento que se desprende de la fórmula de movilidad para el mes de marzo, se sumarán dos bonos de 1.500 pesos para todos los jubilados y pensionados con ingresos de hasta 30.856 pesos. Estos bonos se otorgarán en los meses de abril y mayo de este año.

De esta forma, el haber mínimo, que en el mes de marzo será de 20.571 pesos, pasará a ser de 22.071 pesos en los meses de abril y mayo. Así, al considerar el aumento por movilidad y los bonos una jubilación mínima aumentará un 16 por ciento, ganándole claramente a la inflación del trimestre.

El haber jubilatorio mínimo era de $ 20.572 y el máximo, de $ 138.430, según se desprendía de la Resolución 49/2021, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

La suba de marzo afectará no sólo a jubilaciones sino también a pensiones no contributivas, a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la asignación por hijo.

Con la publicación oficial quedaron vigentes los calendarios de pago de las Prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) para las emisiones correspondientes a marzo, abril y mayo próximos.

“Las condiciones financieras vigentes para atender las obligaciones previsionales, permiten establecer el esquema de pago en 20 grupos”, resaltó la ANSES en un comunicado.

Como consta en los calendarios publicados este viernes, los beneficiarios de pensiones no contributivas estarán divididos en cinco grupos: el primero, con documentos terminados en 0 y 1, cobrarán a partir del 1 de marzo de 2021; el segundo grupo, con documentos terminados en 2 y 3, a partir del 2 de marzo de 2021 y el tercero -cuyos documentos terminen en 4 y 5- a partir del 3 de marzo.

Mientras tanto, el grupo 4 con documentos terminados en 6 y 7, cobrarán a partir del 4 marzo de 2021 y el grupo 5, con documentos 8 y 9, a partir del 5 de marzo.

