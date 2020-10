Anses amplía la AUH: quiénes ingresan al programa

El presidente Alberto Fernández y la titular de la Anses, Fernanda Raverta, lo anunciarán este jueves 29 de octubre. Hay otros 300.000 niños, niñas y adolescentes que serán incorporados

Mientras continúan las definiciones por la posibilidad de una cuarta entrega del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE 4), la Anses anunciará este jueves 29 de octubre la incorporación de más de 700 mil niñas, niños y adolescentes, que ya tiene identificados, a la Asignación Universal por Hijo (AUH). Esta medida implicará una fuerte inversión por parte del organismo conducido por Fernanda Raverta y el Estado Nacional en materia presupuestaria.

Hoy en día existen más de un 1.000.000 de niñas, niños y adolescentes que se encuentran por fuera del sistema de la seguridad social y que son sujetos de derecho, pero que no estuvieron siendo mirados por el Estado en los últimos años. En ese sentido, la Anses viene realizando un registro exhaustivo que permitirá también incluir a esas casi 300 mil chicas y chicos a la AUH.

El anuncio se enmarca en diversas acciones que se vienen desplegando desde el Gobierno Nacional, como el Certificado de Pre-Identificación (CPI), para dar con las y los que no se encuentran inscriptos en el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), facilitar la identificación y emisión del DNI y garantizar su derecho a la identidad.

FECHAS DE COBRO AUH

Aunque se especula con una nueva entrega del beneficio y fechas de cobro en noviembre 2020, Anses todavía no confirmó esta sospecha. El calendario de pagos para la AUH finalizó el 22 de octubre pasado.

