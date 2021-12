Analia Martínez detalla sobre las compras que viven los comercios en estas fechas

Sáenz Peña – Analia Martínez comerciante de la ciudad, saluda a la comunidad por estas fiestas y detalla a ChacoNoticias sobre las compras que se viven en la localidad: “Estamos con todas las expectativas que habíamos generado para las fiestas y realmente creo que están cumplidas tanto para mí como para todos los comerciantes. El movimiento es bastante intenso como también lo fue el día de ayer. Agradecemos grandemente a la comunidad.”

“La gente camina transita toda la ciudad de Sáenz Peña de punta a punta, buscando precios para que toda la familia puede adquirir su prenda. Buscan precios y calidad. El bolsillo está un poco cómodo por todo el dinero que se ha generado en beneficio de todos los planes del Gobierno, pero la gente busca dentro de los precios cómodos. Nosotros no podemos poner la vara tan alta porque las cosas están caras, así que tratamos de ofrecer productos de buena calidad y a buen precio.”, agregó.

“El día de hoy trabajamos de 8 de la mañana a 7 de la tarde en horario corrido y venimos trabajando toda la semana y vemos que en el turno tarde es mucho más el movimiento. Todo mundo viene apurado a querer ser atendido y tratamos de atenderlos siempre cuidándonos ante el virus, que estamos esperando está tercer ola asi que tenemos cuidado y tratamos de ofrecer a la comunidad la mayor comodidad a la hora de ser atendidos.”

“Para enero la gente tiene mucha expectativa de viajes después de 2 años en sus casas así que esperamos ver cómo impacta en nosotros sus planes. Hoy justamente hacía una evaluación, sobre nuestra idea de tener el apoyo necesario de parte del Gobierno y quede un poco desilusionada. Esperaba yo una respuesta de nuestro Gobernador cuando estuvo presente aquí y durante todos sus ofrecimientos durante época de campaña, pero vemos que los funcionarios que están alrededor de él ni siquiera responden los mensajes qué uno les deja. Entonces uno termina diciendo a fin de año, “estoy desilusionado”. Yo no tengo partido político, soy solo comerciante.”

Relata Martínez: “Ayer vino una señora y me conmovió haciendo referencia a estas fiestas, ya que nos agradeció por poder acercar a la gente productos de precios accesibles para que pueda tener la gente prendas de vestir. Tuvimos dos años difíciles y tuvimos que trabajar mucho para poder generar ganancias después de tanto padecer. Esta señora me conmovió. Entonces pienso que nuestros gobernantes no se conmueven porque uno presenta ideas para beneficio de la gente y ni siquiera responden los mensajes.”

“Seguiremos para adelante, el comerciante siempre sigue para adelante. El rubro textil tiene mucha necesidad.”

“Quiero agradecer a ChacoNoticias que siempre estuvo durante estos años y a todos nuestros clientes que nos acompañan con sus compras, a todos nuestros proveedores y a Ferretería La Victoria. Deseamos una feliz noche buena y un feliz fin de año y comienzo de 2022.”

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir