Amo los Perros realizará la última jornada de castración del 2022

Sáenz Peña – María Goy del grupo Amo los Perros detalla a ChacoNoticias sobre la última jornada de castración de mascotas del 2022: “Este año tratamos de hacer dos castraciones por mes y el sábado 10 de diciembre tenemos programado que sea la última jornada del año.”

“Estaremos en la Escuela Especial N°6 en calle 19 y 24 desde las 7:30hs por el calor. Esperamos que puedan acercarse con sus mascotas desde los 6 meses de edad. Este año tuvimos la oportunidad de hacer varias jornadas en esta institución, siendo un punto céntrico favorable para la gente a tener acceso a la jornada.”

“Estamos agradecidos con las autoridades y portera de la institución en brindarnos el espacio. Por la demanda que notamos, se decidió la doble jornada mensual, ya que en Sáenz Peña sigue habiendo una sobrepoblación de animales. La mayoría d ella gente que viene a castrar son de los barrios, habiendo el mayor foco de sobrepoblación animal en esos puntos de la ciudad.”

“El municipio continúa ayudándonos con la provisión de una camioneta para trasladar animales que vienen de muy lejos para que podamos acercarlos, además, castraciones gratuitas para la gente que no tiene acceso para poder abonar una castración.”

“Hemos presentado notas varias oportunidades por el tema de la pirotécnica, pero los concejales nunca hicieron caso a nada, ni siquiera buscaron comunicarse con nosotros, llegamos a diciembre y no hubo novedades, es notable el desinterés por el tema. Siempre pedimos el corte de pirotecnia por el daño a los animales, pero la gente en la comunidad sabe además los daños que esto provoca a las personas con autismo. Aquellos que tienen un ser querido o un hijo menor en estas condiciones, sabe que en momentos de pirotecnia es algo riesgoso, pueden sufrir convulsiones o hasta morir inclusiva.”

“Una lástima que los concejales no tengan empatía con los chicos con autismo. Una vez que son elegidos se quedan a dormir sin importarles en absoluto el bienestar de la gente. Si entras a ver quiénes son los posibles afectados por la pirotecnia, tenes desde animales y gente con autismo, hasta hospitalizados con problemas cardíacos o gente mayor vulnerable a estas explosiones, como así también el daño al medio ambiente y a la naturaleza que nos rodea. En tantos años que hemos presentado nota no se puede creer que no hayan dicho “llamaremos a esta gente para poder hacer algo”, totalmente desinteresados. Si son ignorantes, acá estamos para darle todo el material para que se informen de los daños de la pirotecnia.”

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Instagram