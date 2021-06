AMO LOS PERROS realiza nuevo operativo de castración en Sáenz Peña

Sáenz Peña – Amo Los Perros realizará nuevo operativo de castración y María Goy nos brinda detalles.

Chaco Noticias entrevista a María Goy, para detallarnos: “Vamos a estar este sábado 26 de Junio en el colegio secundario del Barrio 713 viviendas con un nuevo operativo de castración. Esperamos que puedan asistir con su mascota a partir de los 6 meses de edad. Estaremos a partir de las 7:00 am durante todo el día, lo recomendable es que puedan asistir a la mañana. Recomendamos a la gente que sus mascotas se encuentren en ayunas de alimentos solidos, ocho horas antes de la castración, además, llevar una manta por el frío que hace, teniendo en cuenta que ellos someterán a una operación. Por supuesto, tener todos los cuidados post operatorios, al finalizar la operación que puedan las mascotas resguardarse dentro de los hogares. El costo sigue siendo de bajo costo con un valor de $700. Si quieren acercarse con animalitos en situación de calle sería muy bueno, los recibiremos para la castración, eso ayudaría a que deje de haber tantos animalitos en las calles y ayudar a disminuir el dolor en los animales. El Municipio desde hace tiempo colabora con nosotros, no podemos quejarnos de su gran aporte y posibilidades para ayudar en esto. Hemos circulado por los barrios, las calles, y se ve muchos animales en situación de abandono y buscamos siempre incentivar a los vecinos que puedan darle un lugar en sus hogares o preparar una cucha en las veredas o donde puedan aunque no sean sus perros, para poder ayudarlos con alimentos, ponchos para ayudarlos en estos fríos muy crudos. “

