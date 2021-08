Ameal: “Boca fue sacado adrede de la Copa Libertadores”

El presidente xeneize habló de la última eliminación del certamen continental.

Jorge Amor Ameal habló como nunca de la última Copa Libertadores de Boca. En el programa F12 que se emite por ESPN se refirió a la polémica derrota con Atlético Mineiro en los octavos de final.

Ameal no titubeó cuando le preguntaron si creyó que la eliminación fue adrede: “Sí. Boca era el campeón”. Tras esa sentencia, recordó que antes de la serie había opinado que no estaba de acuerdo con el VAR y remarcó que los dos goles que le invalidaron al Xeneize estuvieron mal anulados.

“Boca estuvo muy mal eliminado, pero no creo que lo quieran perjudicar. Si no, lo diría. ¿Existen las brujas? No, pero que las hay, las hay. Entonces uno se pregunta qué fue lo que hicieron mal”. Su última reflexión al respecto fue: “De la Copa nos sacaron de una forma non sancta”.

Hace poco más de un mes, este medio se refirió a un supuesto pacto de la Conmebol para que un equipo brasilero gane la competencia continental: ¿de esto habló Ameal?

