Alumnos que cursan clases virtuales no serían calificados con nota numérica hasta la apertura de los colegios

Ministros de Educación de todo el país llegaron a un acuerdo para que los alumnos que se encuentran cursando clases virtuales no sean calificados con nota numérica ni de ninguna otra escala, hasta que la reapertura de los colegios.

Los titulares de Educación provinciales acordaron esta nueva medida que será ratificada este viernes en la reunión del Consejo Federal Educativo, aunque la decisión ya tiene consenso de antemano. En principio, la provincia de Córdoba fue la primera en llevar adelante esta medida educativa y luego se sumaron la ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos y La Pampa. Finalmente, la propuesta regirá en todos los colegios del país.

En reemplazo de la nota numérica para los alumnos que cursan clases virtuales, desde el Ministerio de Educación de la Nación buscan que haya una “evaluación formativa”, en donde quede registro de las interacciones de los estudiantes con los docentes los avances y capacidades para trabajar con el nuevo sistema educativo a distancia.

Esta reapertura de clases tendrá una modalidad “dual”, en donde se combinará la presencia de alumnos en las aulas con lo que se haga en casa. Cada escuela dividirá a sus cursos en dos, y un día les tocará a la mitad y el otro día a la otra mitad

