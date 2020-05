Alumnos chaqueños recibirán netbooks y tablets de la Nación

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, firmó hoy convenios con 10 provincias para la entrega de 55 mil netbooks y 22 mil tablets que serán distribuidas en las diez provincias del Norte Grande, en el marco de la pandemia de coronavirus.

Esta firma, que tiene el objetivo de facilitar el acceso a la tecnología a los estudiantes y trabajar para reducir la brecha digital en la Argentina, se suma a las realizadas en las últimas semanas con distintas localidades bonaerenses.

El acuerdo fue firmado con los gobernadores de Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán

“Hoy estamos dando un paso muy importante, porque por indicación del presidente Alberto Fernández hemos puesto en marcha la distribución de este lote de computadoras y tablets en dos regiones con fuerte vulnerabilidad social y económica, conforme al índice de población ajustado por NBI, donde es muy importante garantizar la presencia del Estado”, dijo Trotta.

“Quiero reconocer el trabajo mancomunado que estamos llevando adelante con los ministros y ministras de Educación de cada provincia en el marco del Consejo Federal de Educación”, indicó el funcionario.

“Junto a ellos -agregó- estamos coordinando el desarrollo de una plataforma nacional tecnológica que permita, en esta instancia tan compleja pero también de cara al futuro, contar con una respuesta necesaria para fortalecer todo el uso de la tecnología, no solo en nuestras aulas sino también en estas situaciones como las que estamos atravesando”.

Las computadoras van a estar llegando escalonadamente en los próximos 20 o 25 días a cada una de las provincias, según indicó un comunicado oficial.

Las netbooks podrán ser utilizadas para el acceso a la plataforma digital Seguimos Educando, una de las herramientas creadas desde el Estado nacional para sostener la continuidad pedagógica durante la pandemia y cuentan con material educativo de consulta off line.

La firma contó con la participación a través de videoconferencia de los gobernadores Raúl Jalil, de Catamarca; Jorge Capitanich, de Chaco; Gildo Insfrán, de Formosa; Gerardo Morales, de Jujuy; Ricardo Quintela, de La Rioja; Oscar Herrera Ahuad, de Misiones; Gustavo Sáenz, de Salta; Gerardo Zamora, de Santiago del Estero; Juan Manzur, de Tucumán;y Gustavo Valdés, de Corrientes.

Fuente :diarioprimeralinea

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir