Alumnos atan a su profesor a un árbol por ponerles malas notas

Los estudiantes, “enfadados” por las calificaciones que recibieron tras un examen práctico, le aplicaron similar castigo a un empleado administrativo. Ocurrió en la India.

Estudiantes indios de noveno grado ataron a su profesor y a un empleado escolar a un árbol y los golpearon, en represalia por las malas notas que recibieron tras un examen práctico.

El profesor de matemáticas Suman Kumar y el empleado Soneram Chaure, de una escuela en el estado de Jharkhand, denunciaron que fueron atados y golpeados por instrucciones del director.

Los alumnos “enfadados” también rompieron una silla durante el incidente. El informe contra el director y 11 estudiantes quedó debidamente registrado, declaró Nityanand Bhokta, responsable de la Policía local.

Los alumnos se quejaron ante funcionarios del distrito escolar de que el profesor les había puesto “injustamente” muy bajas notas en el examen. Esto hizo que 11 de ellos, de un total de 36, reprobaran la materia. Además, no les dio ninguna explicación, y luego el director y Chaure se negaron a atender su reclamo.

Por su parte, Suman Kumar explicó que los estudiantes los llamaron para celebrar una reunión y se quejaron de que sus calificaciones no se correspondían con lo que habían hecho.

“Esto ocurrió porque sus notas en el examen práctico no se incluyeron en los resultados finales. Eso lo tenía que hacer el director. Así que no pudimos tomar ninguna medida al respecto”, detalló el profesor.

