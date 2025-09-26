Allanaban por un caso y hallaron bochitas de marihuana: Un dealer detenido

Sucedió a eso de las 20 en avenida Sabin y Gerardo Varela. En una mochila incautaron 158 bochitas de marihuana.
Personal de la División Enlace Operativo Metropolitana, desplegaba tareas investigativas en la zona de Villa Rio Negro y zonas aledañas, cuando vieron a un ciudadano que cambia de dirección su circulación a pie.
Por ello, lo siguen pero este comienza a correr, siendo demorado a los pocos metros. El individuo de 23 años, portaba una mochila que en su interior contenía una bolsa con bochitas de una sustancia verde amarronada.
Ante la presunción que podría tratarse de marihuana, solicitaron la colaboración de agentes de Consumos Problemáticos, quienes tras su arribo y realizar las pruebas de narco test, confirmaron que se trataba de 170 gramos de marihuana, por lo que procedieron al secuestro de la droga y su traslado junto al detenido a la unidad antinarcótica bajo la causa “Supuesta Infracción a la Ley N° 23737 de Estupefacientes”.-