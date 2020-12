Algunas recomendaciones para cuidar a tus mascotas de la pirotecnia durante las Fiestas

Cada año, durante los festejos los perros y gatos sufren al escuchar los estruendos de los fuegos artificiales. Algunos consejos para prevenir que se pierdan y sufran de estrés excesivo.

Los perros y gatos tienen una capacidad auditiva mayor que la de los seres humanos. Debido a ello, muchos sufren y se pierden como consecuencia de los estruendos de los fuegos artificiales que se tiran en las Fiestas.

Los ruidos estrepitosos que genera la pirotecnia puede generar en tus mascotas mucho estrés, babeo y hasta corren el riesgo de lastimarse a sí mismos al tratar de escapar o esconderse. Algunos perros pueden ponerse agresivos. ¿Cómo hacer para que tus mascotas no sufra?

• Trata de que tu mascota haga mucho ejercicio durante el día para que a la noche pueda dormir mejor. La mayoría de los veterinarios recomiendan no sedar a los animales con medicamentos porque no evita que sufran.

• Lo ideal es mantenerlos en una habitación con espacio y nunca afuera. De esta forma es más fácil estar pendiente de ellos y darles un ambiente más seguro. El miedo hace que nuestras mascotas busquen salir corriendo y, para que no escapen, hay que cerrar bien las ventanas y puertas.

• Ante la posibilidad de que escape, es imprescindible que tu animal esté identificado con una chapita con su nombre y un teléfono.

• Nunca dejes al animal atado con cadenas que pudieran ahorcarlo. Una buena idea es poner música en la habitación para evitar el contraste del silencio con las explosiones.

• Durante los ruidos, evita sobrecargar a tu perro o gato con mimos, abrazos y caricias. Dale su espacio, dejá que él busque el lugar donde se encuentre más cómodo y “protegido”.

• Dejale alimento y agua fresca suficiente. Si no quiere comer, no lo obligues. El animal sabrá cuándo prefiere alimentarse.

• No obligar a tu mascota a participar del festejo, sobre todo si hay más gente que la habitual en la casa.

