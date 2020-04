Alerta! Realizarían estafas telefónicas

La modalidad de estafa comienza mediante comunicación telefónica realizada por defraudadores, aprovechando la situación generada por Covid-19, solicitando datos de cuentas bancarias o bien pidiendo donaciones para enfermos de coronavirus.

Una vez realizado el contacto vía telefónica, y mediante ingeniería social, inducen a las víctimas a dirigirse al cajero automático para activar el sistema home banking.

Posteriormente, la víctima se contacta telefónicamente desde el cajero automático con el defraudador solicitando indicaciones para “vincular las cuentas”. Con el mencionado argumento, los defraudadores guían al cliente por distintas opciones de menú, a través de las cuales hacen que el mismo tome créditos preaprobados por el banco y transfiera el dinero a cuentas de terceros desconocidos, desde las cuales luego realizan el retiro.

¿CÓMO PREVENIR ESTAFAS?

Ninguna entidad oficial solicitará la clave PIN o de acceso a la web, por ningún medio y bajo ningún concepto.

No responder correos electrónicos ni llamados telefónicos que solicitan información personal.

No realizar operaciones guiadas en cajeros automáticos o home banking.

No compartir con nadie las contraseñas o claves PIN. Son confidenciales y sólo debe conocerlas el titular de la cuenta.

Cambiar la clave frecuentemente, sobre todo si se sospecha que alguien pudo haberla visto o descifrado

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir