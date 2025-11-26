Nacionales Tendencias

Alerta por sarampión en Argentina: detectaron cuatro nuevos casos

26 noviembre, 2025
Gustavo Duarte

El lunes pasado, el Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta ante la confirmación de cuatro casos de sarampión en personas que viajaron por tierra a través del país, procedentes de Bolivia y con destino a Uruguay.
Cuestiones a tener en cuenta:

  • El sarampión es altamente contagioso y no tiene tratamiento específico.
  • La única prevención es la vacunación.
  • Niñas y niños mayores de un año deben tener al menos una dosis, y todas las personas mayores de 5 años, 2 dosis de triple o doble viral.

Si viajaste entre el 13 y el 16 de noviembre en los ómnibus de Autobuses Quirquincho S.R.L, Balut Hermanos S.R.L o San José S.R.L (con recorridos por Salta, Jujuy, Santiago del Estero, CABA, Tigre y Entre Ríos) y presentas fiebre, sarpullido o te sentís enfermo/a, no te automediques y consultá de inmediato al sistema de salud.

