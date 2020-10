Alerta: Nueva modalidad de estafa en el cobro del IFE

Presuntos gestores de Anses, mediante mensajes de WhatsApp realizan estas acciones ilícitas.

En los últimos días se conoció una denuncia sobre una nueva forma de estafas de manera telefónica en el cobro del Ingreso Familiar de Emergencia, donde los estafadores, solicitan datos personales a las personas en el cual reciben el mensaje de un posible cobro de $17.000, siendo que el Ingreso Familiar de Emergencia tiene el monto de $10.000.

Desde la División Cibercrimen, perteneciente al Departamento de Investigaciones complejas, piden a la población que estén atentos ante estos posibles hechos delictivos en una nueva modalidad del “Cuento del Tío” que se están produciendo en el contexto de Pandemia que atraviesa la República Argentina.

Por ello desde la Policía del Chaco, se recomienda:

• No dar datos personales a desconocidos.

• No dejar números telefónicos en encuestas de Facebook.

• No dejar que ninguna persona lo guie en el uso del cajero automático.

• No brindar claves bancarias.

• Anses no cuenta con gestores vía WhatsApp solamente se manejan el envió de datos vía mail.

• Las entidades bancarias, organismos oficiales, ya sean nacionales o provinciales NO mandan mensajes vía WhatsApp.

En el caso de estar frente ante este tipo de situaciones delictivas, deberás realizar la denuncia en la comisaría más cercana a tu domicilio, al Departamento de Investigaciones Complejas ubicado en Juan B. Justo 473 en la Ciudad de Resistencia, llamando al 4434127, ó en la División Cibercrimen ubicado en la Calle Juan Domingo Perón 473 ó a través de las redes sociales en Facebook e Instagram de la División Cibercrimen.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir