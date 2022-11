Alberto Neusfamer confirma la celebración del Aniversario del Centro de Jubilados Municipales en diciembre

Sáenz Peña – Alberto Neusfamer desde el centro de jubilados municipales se encuentra con ChacoNoticias para hablar del ámbito de jubilados: “Ayer fue el día de los municipales. Estuve recordando los viejos tiempos cuando se hacia la tradicional cena municipal, algo que hace tiempo se dejó de hacer.”

“Nos encontrábamos la mayoría de los municipales, hoy se perdió todo eso. El municipio siempre fue mi segunda casa, mientras trabaje allí forme mi familia, crie mis hijos y luego me jubile, ese pensamiento no cambiará en mí.”

“El personal activo debe luchar para un mejor salario municipal y nosotros los jubilados no tenemos voz ni voto para ir a exigir, porque están los gremios que ya están trabajando. Yo conozco muy bien el estatuto de los gremios y sé que no me dan lugar a manifestaciones para exigir, para ello está ya el grupo formado encargado de eso, quienes tienen que velar por el sueldo de todos. Esperamos también que cada empleado municipal logre tener su vivienda propia, ya que hoy día es muy difícil a nivel económico poder construir una vivienda propia.”

“Respecto a nuestras actividades, estamos en la expectativa de festeja el cumpleaños del centro el día 17 de diciembre junto con la cena de despedida de año. Para el socio no hay costo, debe venir a retirar no más su invitación. Para acompañantes tiene que abonar $1000 la entrada. Como pasaron dos años sin actividades por pandemia, queremos lograr concretar este festejo, solicitando ayuda a la municipalidad.”

