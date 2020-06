Alberto Fernandez se reunió con el comité de expertos compuesto por asesores médicos y científicos

El presidente Alberto Fernandez mantuvo este jueves al mediodía, en la en la residencia de Olivos, una reunión con el comité de expertos compuesto por asesores médicos y científicos, para analizar la situación de la pandemia de coronavirus Covid-19ante el anuncio de la próxima etapa del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

Más temprano, participó de una videoconferencia con los gobernadores y terminar de definir la nueva prórroga de la cuarentena general, que será hasta el 21 de junio.La reunión virtual tuvo como principal objetivo hacer un seguimiento provincia por provincia de la situación.

