Alberto Fernández: “Salir ya de la cuarentena, sería llevar a la muerte a miles de argentinos”

Alberto Fernández se reunió este miércoles con el comité de infectólogos y expertos. Anticipan una “reapertura progresiva” de la cuarentena por coronavirus.

El presidente Alberto Fernández se reunió este miércoles en la Residencia de Olivos con el comité de infectólogos y expertos que lo asesora en el combate contra la expansión del coronavirus, con la participación del ministro de Salud, Ginés González García y el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, y el secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Gustavo Béliz. La conclusión es que continuará la cuarentena con mínimos cambios.

Según se informó, el Comité de expertos destacó el éxito del aislamiento al afirmar que se ganó tiempo y se logró preparar el sistema sanitario. “Ganamos tiempo y preparamos al sistema sanitario, y la sociedad ganó en conciencia y educación sobre cómo manejarse y cuidarse durante la pandemia”, dijeron.

Por otra parte, adelantaron que están “de acuerdo en que se viene una etapa de reapertura progresiva que permita retomar el trabajo y actividades locales” y recomendaron “continuar sin actividades masivas, con el transporte público con capacidad limitada y extremo cuidado a los adultos mayores”, al tiempo que “se avanzó en protocolo de actividades”.

En vísperas del anuncio de una nueva etapa del aislamiento, también se reunieron durante la mañana en Casa Rosada el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Interior, Eduardo Wado De Pedro; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós; la secretaria Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra, y el gobernador bonaerense Axel Kicillof , que lo hizo de forma virtual, sobre el final del encuentro.

La ciudad de Buenos Aires y el conurbano de la provincia de Buenos Aires (el Area Metropolitana de Buenos Aires) son grandes conglomerados, por tener más de 500.000 habitantes, por lo que sus gobiernos deben definir la evolución del aislamiento con pautas diferentes a otras regiones con menos habitantes, y ser más estrictos a la hora de evaluar la flexibilización de las medidas y acordarlas con el gobierno nacional.

La Jefatura de Gabinete informó también que durante la reunión se abordó la “agenda común en la que vienen trabajando, principalmente evaluando la situación en la zona metropolitana en lo referido al tránsito, transporte público, circulación de personas y actividades exceptuadas”. Adelantaron que “los rubros y actividades que se están tomando en cuenta y analizando flexibilizar son de algunos comercios, con la modalidad de venta conocida como ‘take away’ y la construcción de obras privadas con ciertas características”.

Antes del anuncio formal que realice el presidente Alberto Fernández sobre la modalidad que tendrá esta nueva etapa de aislamiento, el mandatario realizará una videoconferencia con los gobernadores provinciales y el jefe de gobierno porteño, tal como lo hace desde el día que tomó la decisión de declarar el aislamiento, y lo ha venido replicando cada vez que hubo una prórroga.

En una entrevista radial con Radio con Vos este miércoles Alberto Fernández pidió “prudencia” a quienes “están jugando con el malestar” de algunos argentinos frente al extenso tiempo de cuarentena y “a la gente que reflexione” sobre esas ideas, y argumentó que “todo no se puede hacer”, como sostener la “cuarentena y que todo el sistema económico funcione igual”, al tiempo que apuntó que “hay mucha mala intención y mucha intencionalidad política” en esos planteos.

A los empresarios les dijo que “el Estado está haciendo un esfuerzo al pagar la mitad del sueldo de sus trabajadores” y les pidió que “no abusen” con otras medidas que no son justas. “Pareciera que se aprovechan del gobierno y castigan al que trabaja”, dijo.

Si bien no adelantó cuáles serán los ejes de la nueva etapa de aislamiento que se anunciará en las próximas horas, el Jefe de Estado dijo que se analiza “la inclusión de nuevos sectores industriales como el automotriz”, “en base a protocolos y condiciones” que deberán cumplir y sin la utilización del “transporte interjurisdiccional”.

Fernández volvió a advertir que, si no funciona la apertura de nuevas modalidades de trabajo, deberá sostenerse el esquema implementado hasta ahora, desde el inicio del aislamiento, el último 20 de marzo. Consideró también que el gobierno y la sociedad “están cumpliendo los objetivos” fijados en el marco del aislamiento por el coronavirus y destacó que se está “muy cerca de que la velocidad de duplicación del contagio sea de 25 días”, tal como se había pautado. “Es muy posible que lo cumplamos y que podamos hacer una apertura mayor en estos días”, pronosticó.

