Alberto Fernández: “Nisman se suicidó, espero que Luciani no haga algo así”

“La que no quiere pensar en un indulto es la vicepresidenta”, dijo el Presidente sobre la posibilidad que surgió desde diferentes sectores del kirchnerismo.

El presidente Alberto Fernández afirmó este miércoles por la noche que la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner es “la que no quiere un indulto” y destacó que la exmandataria “no cometió ninguno de los delitos que se le atribuyen” en la denominada causa Vialidad.

“Vi un tuit de Oscar Parrilli rechazando el indulto, que retuiteó Cristina. Entonces, entiendo que la que no quiere un indulto es Cristina”, enfatizó Fernández en declaraciones a TN y aclaró que él tampoco está a favor de la posibilidad porque “el indulto es una rémora de las monarquías”.

Además, el jefe de Estado resaltó: “En esta causa Cristina no tiene nada que ver, no tengan ninguna duda. No cometió ninguno de los delitos que se le atribuyen. ¿Quién va a querer ser presidente en la Argentina si se va a tener que hacer responsable de todo lo que pasa debajo de su gobierno?”.

Alberto Fernández hizo referencia a que, minutos antes de su entrevista televisiva, la vicepresidenta compartió en su cuenta de Twitter un mensaje en contra del indulto, al republicar un posteo del senador nacional Oscar Parrilli: “Para CFK ni indulto ni amnistía, Justicia”.

Además, el Presidente apuntó contra el fiscal Luciani: “Es de una debilidad todo lo que ha dicho. Lo que quiero que todos los argentinos entiendan es que con estas lógicas se construyen doctrinas que después son peligrosas. Nosotros tenemos que entender que no se puede trabajar así el derecho penal como se está trabajando en la justicia federal argentina. Desde el 2016 en adelante la prisión preventiva se aplicó como pena anticipada. Se utilizó la teoría de la posibilidad que podía tener alguien de influir y que lo dejaban detenido por el poder residual que alguna vez tuvo”.

Al referirse al refuerzo de la seguridad de los fiscales en la causa Vialidad, expresó: “La verdad que alentar la idea de que al fiscal Luciani le puede pasar lo que le pasó a Nisman… hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se suicidó, hasta acá no se probó otra cosa. Espero que Luciani no haga algo así. Él cumple el rol de fiscal en un juicio, cree que lo cumple adecuadamente. Yo lo escuché y me parece un disparate todo lo que dijo, me pareció de una debilidad jurídica asombrosa. Pero todavía espero que la Justicia reencause esta situación”.

Sobre la posibilidad de una gran marcha para defender a Cristina, Fernández reconoció que en el Frente de Todos se está evaluando la idea: “Creo que tenemos que generar una gran movilización para defender la democracia, los derechos humanos y una justicia independiente. Mañana voy a hablar con los compañeros del consejo del partido para ver qué proponemos y cómo lo hacemos”.

