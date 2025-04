Alberto Fernández: «Los peronistas no somos mayoría en el país, el antiperonismo es mayoría»

El expresidente Alberto Fernández reapareció en la esfera pública, y habló en una entrevista radial sobre la interna del Partido Justicialista y advirtió que «el antiperonismo es mayoría en el país».

«Los peronistas tenemos que entender dos cosas. La primera cosa que tenemos que entender es que no somos mayoría en el país, el antiperonismo es mayoría en el país. Por lo tanto, tenemos que estar lo más unidos posible y escuchar lo que la sociedad pide, porque la sociedad nos dijo «ustedes no sigan más». Y en eso cada uno tenemos una cuota de responsabilidad. No es toda mía, eh», aseguró en radio Splendid.

«Si no sabemos leer eso ni somos capaces de ofrecerle algo distinto a la gente, estamos en un problema. Si creemos que Milei ganó por TikTok, estamos totalmente equivocados. Y si creemos que le vamos a ganar a Milei porque aparecemos en TikTok hablando como chicos de 15 años, estamos locos. No es ese el problema. La gente dejó de creer en nosotros, y por algo dejó de creer y tenemos que revisarlo», expresó.

En ese sentido, el exjefe de Estado se refirió a la relación entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner: «Veo lo que le pasa ahora a Kicillof. Todo el mundo me dice «le están haciendo a Kicillof lo que te hacían a vos». Bueno, pero ustedes me hacían a mí lo que le hacen a Kicillof. Yo creo que es un suicidio pegarle a Kicillof. Los que somos peronistas y no estamos de acuerdo con este Gobierno, y los que creemos que Argentina necesita un sistema progresista, tenemos que cuidarlo a Kicillof. Tenemos el deber objetivo de cuidarlo», indicó Fernández.

Dijo que no sabe «a qué aspira el peronismo». Y sostuvo: «Gente tenemos, en el interior del país debe haber muchísimos también, pero siempre hay un obstáculo. ¿Hace cuántos años que no tenemos una elección interna en el peronismo?».