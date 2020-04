Alberto Fernandez: “Las cuasimonedas están desterradas en Argentina”

El presidente se refirió a los rumores que indicaban que la Argentina nuevamente comenzaría a utilizar cuasimonedas en su economía y aseguró contundentemente que “están desterradas”.

“Las cuasimonedas están desterradas en Argentina, fueron una emergencia que tuvo que ver con la crisis de la convertibilidad. Nosotros ahora tenemos que ser cuidadosos. La emisión hoy en día no está generando los términos de inflación que en otros tiempos pudo haber generado porque hay una retracción muy fuerte de la economía”, afirmó Alberto Fernandez en un extenso reportaje con La Voz del Interior, refiriéndose a lo ocurrido en 2001.

