Alberto Fernandez: “La prioridad es el cuidado de la gente”

De esta manera, Fernández disipó los cuestionamientos “anti-cuarentena” que surgen desde la oposición y dio lugar a la charla con los gobernadores, quienes apoyaron la medida de extender la cuarentena hasta al menos el 21 de junio. Incluso, en aquellas provincias como Catamarca y Formosa, donde no hubo casos, así como también las que llevan varias semanas sin sumar nuevos infectados.

El presidente estaba acompañado por el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro de Salud, Ginés González García; y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca.

“La prioridad es el cuidado de la gente”, remarcó Fernández y aclaró que “el país se diferencia del AMBA, pero nadie se quiere relajar”. Por lo que recordó el caso de Necochea, donde después de casi 60 días sin casos se detectaron cerca de 30 positivos por dos personas que llegaron desde Buenos Aires y desataron una cadena de contagios que provocó que se aíslen 350 personas.

“Allá decían que todo estaba bien y hasta mostraban gente en la playa y ahora tienen más de 50 casos… Eso demuestra que todos estamos en riesgo”, expuso un mandatario.

