Alberto Fernandez: “Estamos en una nueva etapa de la cuarentena”

Este sábado por la noche, el presidente Alberto Fernandez habló para todo el país, anunciando la continuidad de la cuarentena, especialmente para los grandes conglomerados, aunque no definió hasta qué fecha será.

Sin embargo, adelantó que todavía faltan dos etapas más para que todo vuelva a la normalidad. Desde el lunes, se iniciará esta tercera fase.

En el inicio de su discurso, el mandatario destacó que los argentinos fueron colaborando, respetando las normas que se establecieron desde un principio. “Hemos podido acatar un criterio lógico para preservar vidas, porque no sabemos quiénes llevan el virus en su cuerpo, y no han manifestado la enfermedad”, dijo.

“Dimos pasos importantes pero estamos lejos de decir que hemos terminado con esto. Seguimos en medio de la pandemia que, gracias a Dios, no tuvo tanto daño como en el resto del mundo”, sostuvo. Luego, remarcó que están al tanto que esta pandemia genera conflictos económicos. “Somos conscientes de eso, sabemos que hay argentinos que deben volver a sus actividades para ganarse el sustento. Pero debemos ser muy cuidadosos, no aumentar más el riesgo. Estamos trabajando en todos los planos”, indicó.

