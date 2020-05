Alberto Fernandez: “El país está muy lejos de haber terminado el problema”

En relación a esto, Alberto Fernández adelantó que las medidas de prevención continuarán exigiéndose “hasta encontrar una vacuna”: “Vamos a tener que andar con barbijos hasta superar todo esto”, afirmó el mandatario al recorrer una planta de producción de Volkswagen, en el partido bonaerense de Tigre.

Por otro lado, el presidente aseguró: “No es, como dice algún tonto, que nos enamoramos de la cuarentena Nos preocupa tanto la salud como la economía”.

